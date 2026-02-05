weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Stadtverwaltung Blankenburg Platzproblem beim Amt: Mögliche Alternative vorerst auf Eis

Was wird aus dem gesperrten Haus II der Blankenburger Stadtverwaltung? Eine große Lösung scheint vorerst nicht in Sicht, eine kurzfristige Variante verzögert sich.

Von Jens Müller 05.02.2026, 10:00
Das Gebäude-Ensemble von Stadt- und Kreisverwaltung in Blankenburg aus der Vogelperspektive - mit der ehemaligen Kreismusik-/Kreisvolkshochschule (links unten), dem Haupthaus am Faktoreihof (rechts), dem Haus III an der Harzstraße (unten) sowie dem Haus II entlang der Krummen Straße und der Vincentstraße (oben).
Das Gebäude-Ensemble von Stadt- und Kreisverwaltung in Blankenburg aus der Vogelperspektive - mit der ehemaligen Kreismusik-/Kreisvolkshochschule (links unten), dem Haupthaus am Faktoreihof (rechts), dem Haus III an der Harzstraße (unten) sowie dem Haus II entlang der Krummen Straße und der Vincentstraße (oben). Foto: Maximilian Paries/SEM

Blankenburg. - Nach der Sperrung des mit Schadstoffen belasteten Hauses II der Blankenburger Stadtverwaltung ist die Raumnot immer noch groß. Auf der Suche nach Lösungen hat es neben einem neuen Ausweichquartier auch einen Rückschlag gegeben.