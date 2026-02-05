Stadtverwaltung Blankenburg Platzproblem beim Amt: Mögliche Alternative vorerst auf Eis
Was wird aus dem gesperrten Haus II der Blankenburger Stadtverwaltung? Eine große Lösung scheint vorerst nicht in Sicht, eine kurzfristige Variante verzögert sich.
05.02.2026, 10:00
Blankenburg. - Nach der Sperrung des mit Schadstoffen belasteten Hauses II der Blankenburger Stadtverwaltung ist die Raumnot immer noch groß. Auf der Suche nach Lösungen hat es neben einem neuen Ausweichquartier auch einen Rückschlag gegeben.