Das Gebäude-Ensemble von Stadt- und Kreisverwaltung in Blankenburg aus der Vogelperspektive - mit der ehemaligen Kreismusik-/Kreisvolkshochschule (links unten), dem Haupthaus am Faktoreihof (rechts), dem Haus III an der Harzstraße (unten) sowie dem Haus II entlang der Krummen Straße und der Vincentstraße (oben).

Foto: Maximilian Paries/SEM