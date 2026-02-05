Im Fall der in Magdeburg auf offener Straße niedergestochenen Frau gibt es Neuigkeiten. Die Staatsanwaltschaft hat gegen 56-jährigen Ex-Partner der Frau Anklage erhoben.

Der Tatort an der Lübecker Straße in Magdeburg. Hier war am 7. September 2025 eine 59-jährige Frau niedergestochen worden.

Magdeburg. - Nach dem tödlichen Angriff auf eine 59-jährige Frau aus Syrien im September 2025 in Magdeburg gibt es Neuigkeiten. Gegen den mutmaßlichen Täter, ein 56-jähriger Syrer, hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg jetzt Anklage erhoben.