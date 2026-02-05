An der Harzstraße erstrahlt ein Fachwerkgebäude wieder wie neu: Die Sanierung des Hauses III der Blankenburger Stadtverwaltung war jedoch alles andere als einfach.

Das Haus III der Blankenburger Stadtverwaltung an der Harzstraße ist saniert worden. Nun fehlt noch der Eingangsbereich samt Überdachung.

Blankenburg. - Eigentlich sollte nur das Dach neu gedeckt und die marode Holzfassade erneuert werden. Doch die Arbeiten an Haus III der Stadtverwaltung in der Blankenburger Harzstraße wurden dann umfangreicher, als gedacht.