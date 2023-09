Blankenburgs DDR-Plattenbauviertel Regenstein will sein Image aufpolieren. Dazu soll ein großes Nachbarschaftsfest beitragen.

Premiere in Blankenburger Wohngebiet: Ein Fest für die Nachbarschaft

Blankenburg - Zum ersten Mal organisiert der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen (GVS) in Blankenburg ein großes Nachbarschaftsfest im Wohngebiet Regenstein. „Alle sind herzlich willkommen, es sind zahlreiche Attraktionen geplant, der Eintritt ist frei“, heißt es in der Einladung des Vereins, der in der Stadt unter anderem mehrere Kinder-, und Pflegeeinrichtungen sowie direkt im Regenstein die Begegnungsstätte „Nebenan“ betreibt.

„Gute Nachbarschaft macht glücklich“, heißt es beim GVS. Zusammen ein Fest zu feiern, könne der Startpunkt für viele tolle neue Bekanntschaften im Viertel sein. Daher kam die Idee auf, ein großes Nachbarschaftsfest mit jeder Menge Spiel und Spaß zu organisieren. Dazu wird am Sonnabend, 16. September, von 12 bis 16 Uhr im Regensteinweg – ab Höhe des Sportforums bis zur Grundschule „Am Regenstein“ – eine große Aktionsmeile mit vielen Mitmachaktionen für Jung und Alt aufgebaut. An dem Fest wirken außerdem viele Organisationen, Firmen und Vereine mit. So unter anderem die Stadtwerke Blankenburg, die Blankenburger Wohnungsgesellschaft, die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg, die Stadtverwaltung, die Klosterapotheke sowie viele anderer Akteure und Partner.

Das Plattenbauviertel Regenstein in Blankenburg aus der Vogelperspektive. Foto: Frank Graubaum

Einer der Höhepunkte des Tages soll das Straßenfest-Kinderturnier für alle Kinder zwischen 2 und 14 Jahren werden. Dabei sind Geschicklichkeit und auch ein bisschen Wissen zum Thema Zucker gefragt.

Kinder-Mitmach-Turnier und Wikinger-Schach

Der Spaß ist garantiert. Denn die Knirpse können an fünf Mitmach-Stationen ihr Können unter Beweis stellen und Stempel ergattern. Alle teilnehmenden Kinder haben am Ende des Nachbarschaftsfestes die Chance auf einen tollen Preis. Darüber hinaus wird eine Hüpfburg aufgebaut, die Feuerwehr ist da und die nagelneue Bubble-Arena des Jugendzentrums Georgenhof.

Doch auch für Jugendliche und Erwachsene hat der GVS zum Nachbarschaftsfest etwas Besonderes vorbereitet. Erstmalig findet ein Wikingerschach-Turnier statt, bei dem das Siegerteam den GVS-Wanderpokal ergattern kann. Dafür sind Mannschaften von vier bis sechs Spieler gesucht, die ab 13.30 Uhr gegeneinander antreten. Besondere Kenntnisse oder Voraussetzungen werden nicht benötigt. Die Mannschaften können sich bei Ines Kühnel im „Nebenan“ unter Telefon 0160/5503024 oder auch noch am Tag des Nachbarschaftsfestes anmelden.

Für das leibliche Wohl ist am Samstag ebenfalls bestens gesorgt. Denn was wäre ein Nachbarschaftsfest ohne kulinarische Köstlichkeiten? Für die Besucher steht dafür ein großer Kaffee- und Kuchenbasar zur Verfügung. Der Erlös des Kuchenbasars soll der GVS-Quartiersarbeit mit seinen vielen Projekten zu Gute kommen.

Noch eifrige Kuchenbäcker gesucht

Am Getränkewagen von „Have a nice day“ kann jeder seinen Durst mit leckeren, alkoholfreien Getränken löschen. Wer es lieber ein wenig herzhafter mag, ist beim Catering-Stand von „Stabil Harz“ an der richtigen Stelle. Für den Kuchenbasar beim Nachbarschaftsfest werden übrigens noch Hobbybäcker gesucht. „Wir freuen uns über selbstgebackenen Kuchen, der am Samstag, 16. September, ab 8 Uhr im Sportforum abgegeben werden kann.

Großes Aufräumen vor der Party

Damit das Umfeld auch einen ansprechenden Eindruck hinterlässt, starten direkt vor dem Nachbarschaftsfest fleißige Helfer im Rahmen des World Cleanup-Day bereits am Vormittag zu einer Müllsammelaktion. Jeder, der sich für einen sauberen Regenstein mit einsetzen möchte, kann gern mitmachen. Treffpunkt ist um 10 Uhr der ehemalige Edeka-Markt an der Karl-Zerbst-Straße. Alle fleißigen Mithelfer können sich im Anschluss ein kostenloses Getränk und einen Imbiss beim Nachbarschaftsfest abholen.