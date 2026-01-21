2025 hat Blankenburgs Wohnungsgesellschaft in der Innenstadt Zeichen gesetzt. 2026 soll das Wohngebiet Regenstein in der Harzstadt sein Gesicht verändern.

Für schöneren Regenstein: BWG-Chef setzt 2026 auf Abriss und Modernisierung in dem Plattenbaugebiet

Der marode DFB-Bolzplatz im Blankenburger Wohngebiet Regenstein mit dem leergezogenen Wohnblock in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Plattenbau wird demnächst abgerissen, das Fußballfeld erneuert.

Blankenburg. - Das einstige Blokker-Kaufhaus wurde 2025 Service-Center, der ehemalige KiK ein Coworking-Space: Im Interview mit Reporter Jens Müller kündigt Thomas Kempf, Geschäftsführer der Blankenburger Wohnungsgesellschaft (BWG), an, welche Projekte 2026 Priorität haben.