Blankenburger Wohnungsgesellschaft Für schöneren Regenstein: BWG-Chef setzt 2026 auf Abriss und Modernisierung in dem Plattenbaugebiet
2025 hat Blankenburgs Wohnungsgesellschaft in der Innenstadt Zeichen gesetzt. 2026 soll das Wohngebiet Regenstein in der Harzstadt sein Gesicht verändern.
Aktualisiert: 21.01.2026, 10:45
Blankenburg. - Das einstige Blokker-Kaufhaus wurde 2025 Service-Center, der ehemalige KiK ein Coworking-Space: Im Interview mit Reporter Jens Müller kündigt Thomas Kempf, Geschäftsführer der Blankenburger Wohnungsgesellschaft (BWG), an, welche Projekte 2026 Priorität haben.