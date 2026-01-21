Ein Vierteljahrhundert Wikipedia. Doch wie zuverlässig sind die Informationen? Ein Blick auf den Eintrag zur Stadt Genthin zeigt, Stärken und Schwächen des Projekts.

Wikipedia gibt es seit 25 Jahren- auch mit regionalen und lokalen informationen.

Genthin - Wikipedias Konzept ist legendär: Jeder kann Wissen beisteuern, korrigieren und erweitern. Die größte Wissenssammlung der Welt hat heute mehr als drei Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Ausgabe. Einer davon: Der über die Stadt Genthin.