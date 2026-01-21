weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Online-Enzyklopädie: Zum 25. von Wikipedia – Genthiner Eintrag mit Nachholbedarf

Ein Vierteljahrhundert Wikipedia. Doch wie zuverlässig sind die Informationen? Ein Blick auf den Eintrag zur Stadt Genthin zeigt, Stärken und Schwächen des Projekts.

Von Mike Fleske 21.01.2026, 11:38
Wikipedia gibt es seit 25 Jahren- auch mit regionalen und lokalen informationen. Symbolbild: Sebastian Gollnow/dpa

Genthin - Wikipedias Konzept ist legendär: Jeder kann Wissen beisteuern, korrigieren und erweitern. Die größte Wissenssammlung der Welt hat heute mehr als drei Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Ausgabe. Einer davon: Der über die Stadt Genthin.