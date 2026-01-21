Kunden werden überrascht sein Countdown für Wiedereröffnung von Rossmann in Burg läuft
Seit Anfang Januar ist die Rossmann-Filiale am Markt geschlossen. Mittlerweile können die Kunden auch nicht mehr durch die Fenster sehen, was im Inneren passiert. Das wird sich bald ändern.
21.01.2026, 11:45
Burg. - Wer vergangene Woche vor der Rossmann-Filiale stand, sah sich verschlossenen Türen gegenüber. Doch diesmal bedeutete das nicht, dass ein weiteres Geschäft aus der Burger Innenstadt verschwindet. Ganz im Gegenteil.