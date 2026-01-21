weather sonnig
  4. Kunden werden überrascht sein: Countdown für Wiedereröffnung von Rossmann in Burg läuft

Seit Anfang Januar ist die Rossmann-Filiale am Markt geschlossen. Mittlerweile können die Kunden auch nicht mehr durch die Fenster sehen, was im Inneren passiert. Das wird sich bald ändern.

Von Thomas Pusch 21.01.2026, 11:45
Die Rossmann-Filiale in der Innenstadt von Burg ist derzeit geschlossen. Der Termin für die Wiedereröffnung steht schon fest.
Foto: Marco Papritz

Burg. - Wer vergangene Woche vor der Rossmann-Filiale stand, sah sich verschlossenen Türen gegenüber. Doch diesmal bedeutete das nicht, dass ein weiteres Geschäft aus der Burger Innenstadt verschwindet. Ganz im Gegenteil.