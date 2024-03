Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg. - Kurzer Prozess für zwei mutmaßliche Ladendiebe, die sich in Blankenburg ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft manövriert hatten: Die beiden Männer – nach Information der Redaktion zwei in Magdeburg lebende Asylbewerber aus Georgien – waren am Mittwoch, 13. März, gegen 9 Uhr im Marktkauf in Blankenburg von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Tabak und einer Sporthose beobachtet und nach dem Passieren der Kassenzone festgesetzt worden.