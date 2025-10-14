Zwei feste Ruhetage in der Woche und durchwachsenes Wetter: Die Sommer-Bilanz 2025 des Blankenburger Biobades fällt mehr als durchwachsen aus. Was sich 2026 ändern soll.

Blankenburg. - Das wechselhafte Sommerwetter und die eingeschränkten Öffnungszeiten haben 2025 für einen Besucherrückgang in den Freibädern Blankenburg und Derenburg gesorgt. Was sich in der nächsten Badesaison bessern soll.