Jedweder Protest, Krisengespräche und eine Online-Petition haben nichts genutzt, die Zerbster Helios-Klinik steht vor dem Aus. Bürgermeister Andreas Dittmann und Landrat Andy Grabner zeigen sich entsetzt, sind aber auf der Suche nach einer tragfähigen Lösung.

Die Katze ist aus dem Sack: Helios stellt den stationären Betrieb in der Zerbster Klinik ein - und das schon sehr bald

Protest: Demonstration gegen die Schließung der Helios-Klinik Zerbst am 8. Oktober 2025 vor dem Krankenhaus. Genutzt hat es nichts.

Zerbst - „Ziemlich ernüchternd und erschreckend“, so hat Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner (CDU) am Telefon die Aussagen der Helios Vertreter während des Gesprächs zwischen Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne, Sebastian Heumüller, Geschäftsführer der Helios Region Ost und ihm kommentiert, dass am Montag in Magdeburg stattgefunden hat. Thema war die drohende Schließung der Helios-Klinik Zerbst.