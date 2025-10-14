Katastrophe für Zerbst Die Katze ist aus dem Sack: Helios stellt den stationären Betrieb in der Zerbster Klinik ein - und das schon sehr bald
Jedweder Protest, Krisengespräche und eine Online-Petition haben nichts genutzt, die Zerbster Helios-Klinik steht vor dem Aus. Bürgermeister Andreas Dittmann und Landrat Andy Grabner zeigen sich entsetzt, sind aber auf der Suche nach einer tragfähigen Lösung.
Aktualisiert: 14.10.2025, 12:26
Zerbst - „Ziemlich ernüchternd und erschreckend“, so hat Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner (CDU) am Telefon die Aussagen der Helios Vertreter während des Gesprächs zwischen Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne, Sebastian Heumüller, Geschäftsführer der Helios Region Ost und ihm kommentiert, dass am Montag in Magdeburg stattgefunden hat. Thema war die drohende Schließung der Helios-Klinik Zerbst.