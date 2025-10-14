Im Raum Tangerhütte/Mahlwinkel (Kreis Stendal und Börde) ist in den nächsten Tagen mit verstärktem Militäraufkommen zu rechnen. Hubschrauber und Fahrzeuge werden eingesetzt.

Militär übt mit Hubschrauber rund um Mahlwinkel und Tangerhütte

Mahlwinkel. - Mit verstärktem, militärischen Übungsaufkommen inklusive Flugbetrieb ist in den nächsten Tagen bis zum 24. Oktober in der Region Tangerhütte (Kreis Stendal) und Mahlwinkel (Bördekreis) zu rechnen. Das teilt das Rathaus in Tangerhütte mit.