Der Brand in Gerwisch hat für starke Einschränkungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn gesorgt. Doch trotz des Schadens dürfen ICE-Züge die Strecke passieren. Warum?

Deutsche Bahn wirft Rätsel auf: RE1 nach Berlin fällt aus, aber ICE-Züge dürfen fahren - warum?

Nach dem Brand in Gerwisch verkehrt zwischen Biederitz und Möser nur Schienenersatzverkehr. Für den ICE gilt das jedoch nicht.

Biederitz. - Nach dem Brand in Gerwisch haben Kunden der Deutschen Bahn mit starken Einschränkungen und Schienersatzverkehr zu kämpfen. Doch während die Regionalzüge an dieser Stelle still stehen, saust der Fernverkehr über die Schiene. Pendler und Bahnfahrer fragen sich: Warum dann nicht auch der Nahverkehr?