  4. Mode und Freundschaft bei Shopping Queen in Magdeburg: Besonderer Trip aus Burg

Shopping Queen in Magdeburg Mrs. Sachsen Anhalt aus Burg begleitet Shopping Queen in Magdeburg

Das auffällige Shopping Queen Auto rollt wieder durch die Einkaufspassagen in ganz Deutschland. In Magdeburg war nun ein bekanntes Gesicht aus Burg dabei.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 25.09.2025, 10:43
Die Freunde Margit Tietz und Marila Zielke aus Burg sind bei der neuen Folge Shopping-Queen auf Vox mit dem beliebten pinkten Bus in Magdeburg unterwegs.
Foto: Marila Zielke

Magdeburg/Burg. - Der auffällig pinke Bus der TV-Sendung Shopping Queen tourt wieder durch die Republik. Nächste Station: Magdeburg. Dabei kann Teilnehmerin und Mode-Ikone Margit Tietz auf die tatkräftige Unterstützung aus dem Jerichower Land setzen. Wie sie die Drehtage erlebt hat und was sie über ihre Freundschaft zur Kandidatin sagt.