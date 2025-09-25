Shopping Queen in Magdeburg Mrs. Sachsen Anhalt aus Burg begleitet Shopping Queen in Magdeburg
Das auffällige Shopping Queen Auto rollt wieder durch die Einkaufspassagen in ganz Deutschland. In Magdeburg war nun ein bekanntes Gesicht aus Burg dabei.
Aktualisiert: 25.09.2025, 10:43
Magdeburg/Burg. - Der auffällig pinke Bus der TV-Sendung Shopping Queen tourt wieder durch die Republik. Nächste Station: Magdeburg. Dabei kann Teilnehmerin und Mode-Ikone Margit Tietz auf die tatkräftige Unterstützung aus dem Jerichower Land setzen. Wie sie die Drehtage erlebt hat und was sie über ihre Freundschaft zur Kandidatin sagt.