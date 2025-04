Er ist eine touristische Perle: der Schlosspark Blankenburg am Fuße des größten Harzer Schlosses. Doch das Kleinod kippt regelmäßig um.

Kleinod in Blankenburg

Schwere Technik an Blankenburgs Schlossteich: Das oftmals übelriechende Gewässer muss unter anderem entschlammt werden.

Blankenburg. - Reges Treiben herrscht zwischen dem Großen Schloss in Blankenburg und dem zu seinen Grundmauern liegenden Park. Mit einem symbolischen Spatenstich sind offiziell die langerwarteten Arbeiten am Schlossteich gestartet worden. Was dort geplant ist.