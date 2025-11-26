weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schrottfahrzeuge in Blankenburg: Ärger über Ordnungsamt und Verwaltung

Stadtentwicklung Die etwas andere Stadtbild-Debatte: Was passiert mit herrenlosen Schrottfahrzeugen in Blankenburg?

Ein verwaister Motorroller hier, ein vor sich hin rostendes Auto dort. Regelmäßig verschandeln Schrottfahrzeuge das Stadtbild in Blankenburg. Wie die Stadtverwaltung gegen diese Gefahren vorgeht.

Von Jens Müller Aktualisiert: 26.11.2025, 13:01
Der verwaiste Motorroller im Blankenburger Wohngebiet Regenstein. Kurz nach der Anfrage an die Stadtverwaltung wurde das Fahrzeug entfernt.
Der verwaiste Motorroller im Blankenburger Wohngebiet Regenstein. Kurz nach der Anfrage an die Stadtverwaltung wurde das Fahrzeug entfernt. Foto: Erhard Röppnack

Blankenburg. - Es ist eine etwas andere Stadtbild-Debatte: Immer wieder stehen verlassene, gar schrottreife Autos oder Mopeds am Straßenrand. Wie die Harz-Stadt Blankenburg mit diesen Schrottfahrzeugen umgeht.