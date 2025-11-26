Ein verwaister Motorroller hier, ein vor sich hin rostendes Auto dort. Regelmäßig verschandeln Schrottfahrzeuge das Stadtbild in Blankenburg. Wie die Stadtverwaltung gegen diese Gefahren vorgeht.

Die etwas andere Stadtbild-Debatte: Was passiert mit herrenlosen Schrottfahrzeugen in Blankenburg?

Der verwaiste Motorroller im Blankenburger Wohngebiet Regenstein. Kurz nach der Anfrage an die Stadtverwaltung wurde das Fahrzeug entfernt.

Blankenburg. - Es ist eine etwas andere Stadtbild-Debatte: Immer wieder stehen verlassene, gar schrottreife Autos oder Mopeds am Straßenrand. Wie die Harz-Stadt Blankenburg mit diesen Schrottfahrzeugen umgeht.