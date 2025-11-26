Heiztechnik Pfeiffer aus Gommern zeigt, wie Handwerk heute geht - und zwar erfolgreich. 19 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende, Stammkunden und die Nachfolge sicher. Wie Chef Andreas Pfeiffer das angeht.

Nachfolge sicher: 4 Auzubis in einem Handwerksbetrieb? Geht, wenn man will, sagt Andreas Pfeiffer

Nachwuchsarbeit zahlt sich aus: Andreas Pfeiffer beschäftigt 19 Mitarbeiter, vier davon sind Auszubildende.

Gommern - Als Andreas Pfeiffer 2007 seine Firma gründete, stand er allein in einer kleinen Werkstatt an der Knickpromenade. Heute, 18 Jahre später, ist Heiztechnik Pfeiffer ein etabliertes Unternehmen in Gommern und ein Beispiel dafür, wie sich Handwerk mit viel Einsatz, Bodenständigkeit und einem offenen Blick für Veränderungen erfolgreich weiterentwickeln kann.