Pfingsten im Harz So bunt ist das Mittelalterspektakel auf Burg Regenstein in Blankenburg

Über Pfingsten lockt ein großes Mittelalterspektakel auf die einstige Festung vor den Toren Blankenburgs. Was die Hobbydarsteller an ihren Auftritten in historischen Kostümen so sehr fasziniert.