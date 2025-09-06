Riesenjubel und Freudentränen in Cattenstedt: Im Harzdorf bei Blankenburg haben die Bernburger Spielleute zwei Pokale abgesahnt. Ein Titel blieb im Harz.

So musikalisch und bunt war das große Treffen der Spielleute im Harz - mit Bildergalerie

Die Sieger bei den Erwachsenen der 32. Landesmeisterschaft in Sachsen-Anhalt: der Spielmannszug Bernburg unter der Stabführung von Leonhard Köhler.

Cattenstedt. - Welch ein Bild: Bei strahlendem Sonnenschein haben rund 300 Spielleute aus Sachsen-Anhalt im Harzdorf Cattenstedt um die Landesmeistertitel gespielt. Frenetisch gefeiert von Hunderten Fans. Die Impressionen von einem spannenden Wettkampf.