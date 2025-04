Es ist eine heiß diskutierte Frage: Wie können Hauseigentümer in Denkmalschutzgebieten von der Energiewende profitieren? Die Harzstadt Blankenburg macht es vor.

Sonnenstrom in historischer Altstadt: Blankenburger bauen innovative Photovoltaik-Anlage aufs Dach

Sonnenstrom vom Dach in einem Denkmalschutzgebiet: Die mit Photovoltaikmodulen belegte Nordseite des Hauses II der Blankenburger Stadtverwaltung mit dem Blick hinauf zum Großen Schloss. Die gesamte Anlage hat eine installierte Leistung von 45,6 Kilowatt.

Blankenburg. - Die Harzstadt Blankenburg setzt weiter auf den Ausbau erneuerbarer Energien und das sogar in ihrer historischen Altstadt. Dort ist eine große PV-Anlage auf einem Baudenkmal installiert worden. Was diese so besonders macht.