Für Blankenburgs Kinder Spenden vom Bürger-Picknick gut angelegt: Neue Tore für Bolzplatz im Gehren
Freude bei den kleinen Fußballern im Gehren: Ihr Bolzplatz hat zwei neue Tore bekommen. Die sind nun zünftig eingeweiht worden.
31.10.2025, 12:00
Blankenburg. - Große Freude bei den jungen Fußballfans im Blankenburger Stadtteil Gehren. Auf ihrem Bolzplatz wurden zwei nagelneue Tore installiert und nun zünftig eingeweiht. Obwohl mit Straßenschuhen und Anzug gekleidet, schoss Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) das erste offizielle Tor ins Netz. Zuvor hatte Keeper Louis Fabich alle Versuche seiner Mitspieler vom Blankenburger FV (BFV) abgewehrt.