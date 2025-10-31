Freude bei den kleinen Fußballern im Gehren: Ihr Bolzplatz hat zwei neue Tore bekommen. Die sind nun zünftig eingeweiht worden.

Spenden vom Bürger-Picknick gut angelegt: Neue Tore für Bolzplatz im Gehren

Die ersten offiziellen Schüsse auf die neuen Fußballtore des Bolzplatzes im Gehren durften die D-Junioren des Blankenburger FV abgeben. Auch Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt und die Sponsoren der Vereine "Blankenburg blüht auf" und "Initiative" durften Torhüter Louis Fabich prüfen.

Blankenburg. - Große Freude bei den jungen Fußballfans im Blankenburger Stadtteil Gehren. Auf ihrem Bolzplatz wurden zwei nagelneue Tore installiert und nun zünftig eingeweiht. Obwohl mit Straßenschuhen und Anzug gekleidet, schoss Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) das erste offizielle Tor ins Netz. Zuvor hatte Keeper Louis Fabich alle Versuche seiner Mitspieler vom Blankenburger FV (BFV) abgewehrt.