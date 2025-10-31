Kulinarisches Erlebnis Spezialitäten des Drömlings probieren: Vom Galloway-Burger über Sülze bis zum Gin

Wo Geschmack noch Handarbeit ist: Auf dem Mariannenhof in Etingen treffen Landwirte und Genießer aufeinander. Die nächsten Chancen, lokale Vielfalt zu genießen, gibt es demnächst bei vielen Events in der Region.