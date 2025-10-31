weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Kulinarisches Erlebnis Spezialitäten des Drömlings probieren: Vom Galloway-Burger über Sülze bis zum Gin

Wo Geschmack noch Handarbeit ist: Auf dem Mariannenhof in Etingen treffen Landwirte und Genießer aufeinander. Die nächsten Chancen, lokale Vielfalt zu genießen, gibt es demnächst bei vielen Events in der Region.

Von Anett Roisch 31.10.2025, 18:00
Frisch geschlachtete Wurst präsentiert Landwirt Christoph Sue und seine Mutter Heike gemeinsam mit seinen Kindern Jan Ole (6 Jahre), Carl (11) und Joselyn (13) beim Regionalmarkt in Etingen.
Frisch geschlachtete Wurst präsentiert Landwirt Christoph Sue und seine Mutter Heike gemeinsam mit seinen Kindern Jan Ole (6 Jahre), Carl (11) und Joselyn (13) beim Regionalmarkt in Etingen. Foto: Anett Roisch

Etingen - Sirko Schuster aus Wolfsburg beißt genüsslich in ein Brötchen, das mit einer Scheibe Galloway-Fleisch belegt ist. „Wir wollen mal richtiges Fleisch essen und nicht nur Durchgedrehtes“, erklärt der 38-Jährige.