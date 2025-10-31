Am Donnerstagabend kamen in der Stadthalle Bürgermeister Andreas Dittmann, Landrat Andy Grabner und Mitarbeitende der Helios-Klinik Zerbst zu einem Informationsaustausch zusammen. Der Abgleich von Aussagen der Regionalgeschäftsführung des Klinik-Konzerns lieferte Erstaunliches zutage.

Ringen um Helios-Klinik Zerbst: Bürgermeister, Landrat und Mitarbeiter tauschen Informationen aus - Oberärztin: „Wir sind noch da!“

Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Landrat Andy Grabner CDU), hier mit dem Betriebsratsvorsitzenden Yves Zelmanski, hatten die Krankenhausbeschäftigten am Donnerstagabend zu einem Informationsaustausch in die Stadthalle eingeladen.

Zerbst - Wie ist der aktuelle Stand der laufenden Gespräche? Wie erleben die Mitarbeitenden die momentane Situation in der Zerbster Helios-Klinik? Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Landrat Andy Grabner (CDU) hatten die Krankenhausbeschäftigten am Donnerstagabend zu einem Informationsaustausch in die Stadthalle eingeladen. Und das Interesse war groß, denn immerhin rund 180 Mitarbeitende waren der Einladung gefolgt.