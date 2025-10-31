Weil die Mehrheit die Tagesordnung ablehnt, endet die Stadtratssitzung Staßfurt vorzeitig. FDP und CDU vermissen Vorberatungen zu Jugendarbeit und Arztversorgung.

Nicht gleich Horror am Abend vor Halloween, aber nah an Theater: Nach zehn Minuten war die Stadtratssitzung Staßfurt beendet, weil die Mehrheit gegen die Tagesordnung stimmte. Fazit: Ohne Tagesordnung keine Sitzung.

Staßfurt. - „Das habe ich noch nicht erlebt“, hörte man am Donnerstagabend mehrfach unter den 26 anwesenden Räten im Saal. Auf den Zuschauerrängen und im Foyer fielen Worte wie „Kaspertheater“ und „Theater“. Die Sitzung des Stadtrats hatte noch gar nicht richtig begonnen, da war sie nach zehn Minuten auch schon zu Ende.