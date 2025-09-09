32. Landesspielleutetreffen in Cattenstedt Spielmannszüge Sachsen-Anhalts musizieren um die Wette und ehren Harzer Urgesteine
Würdiger Rahmen für das Jubiläum „100 Jahre Spielmannszug Cattenstedt“ mit der Landesmeisterschaft der Spielleute in Cattenstedt. Dort sind zwei verdientsvolle Harzer geehrt worden.
09.09.2025, 07:45
Cattenstedt. - Bei den Landesmeisterschaften der Spielmannszüge in Cattenstedt sind nicht nur die besten musikalischen Leistungen prämiert worden. Großen Applaus und Ehrungen gab es für zwei verdienstvolle Harzer.