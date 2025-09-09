Würdiger Rahmen für das Jubiläum „100 Jahre Spielmannszug Cattenstedt“ mit der Landesmeisterschaft der Spielleute in Cattenstedt. Dort sind zwei verdientsvolle Harzer geehrt worden.

Spielmannszüge Sachsen-Anhalts musizieren um die Wette und ehren Harzer Urgesteine

Die "Alte Garde" des Spielmannszuges Hasselfelde gab ein Platzkonzert in Cattenstedt. Mit dabei auch Falk Kunzmann (6. von rechts), der Leiter des Cattenstedter Spielmannzuges. Er wurde am Rande des Spielleutetreffens ausgezeichnet.

Cattenstedt. - Bei den Landesmeisterschaften der Spielmannszüge in Cattenstedt sind nicht nur die besten musikalischen Leistungen prämiert worden. Großen Applaus und Ehrungen gab es für zwei verdienstvolle Harzer.