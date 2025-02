In vier von sieben Blankenburger Ortsteilen sollen die Straßen künftig sauberer werden. Diesen Vorschlag macht die Stadtverwaltung. Doch das ist nicht zum Nulltarif zu haben.

Straßenreinigung in und um Blankenburg wird teurer: Wer künftig mehr zahlen soll

Blankenburg. - Bisher mussten sich in den Blankenburger Ortsteilen die Grundstückseigentümer allein um die Straßenreinigung kümmern. Ab Sommer soll es zumindest in vier Dörfern eine Veränderung geben. Die Gebühren steigen überdies wohl im gesamten Stadtgebiet an.