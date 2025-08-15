Das Techno-Festival Ellen Noir Summer Camp findet an diesem Wochenende wieder statt. In Teilen Magdeburgs kann daher bis nachts Musik zu hören sein.

Techno-Festival: Hier kann es in Magdeburg laut werden

Seit 2020 findet jährlich das Techno-Festival Ellen Noir Summer Camp statt.

Magdeburg. - An diesem Freitag, 15. August, und Samstag, 16. August, könnte es am Rand von Magdeburg lauter werden. Dann findet nämlich das Ellen Noir Summer Camp statt. Der Magdeburger Club veranstaltet das Open-Air-Festival am Wartberg zwischen Niederndodeleben und Irxleben.