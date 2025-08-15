Der ersten Fassaden des Zerbster Schlosses sollen seinen alten Glanz wiedererhalten, doch der große Sprung bleibt weiterhin aus. Was es mit dem Experiment auf sich hat.

Die Wiederherstellung der Außenfassade des Schlosses ist ein erklärter Wunsch vom Vorsitzenden des Fördervereins, Dirk Herrmann. Doch zuvor sind noch eine ganze Reihe anderer Hürden zu bewältigen.

Zerbst - Seit 2003 arbeitet nun der Förderverein Schloss Zerbst am bedeutenden Barockbau in der ehemaligen Fürstenstadt. Der Verein hat in den zurückliegenden 22 Jahren die Ruine am Katharinenweg in einen historischen Ort der Begegnung verwandelt. Doch die Liste der Restaurationsprojekte ist weiterhin lang, und die Kosten gehen teils in die Millionen. Die nächsten beiden Projekte sind bereits geplant: Noch in diesem Jahr geht es an die Fassade des Haupttraktes.