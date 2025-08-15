weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Grundschule Weferlingen: Schüler bekommen endlich wieder warmes Essen

Nach fast drei Jahren und viel Einsatz gibt es tatsächlich eine Lösung für die Essensversorgung der Grundschüler in Weferlingen. Die neue Mensa in der Planschule soll auch gleich noch einen weiteren Zweck erfüllen.

Von Cedar D. Wolf 15.08.2025, 19:00
Der Anbieter „Vielfaltmenü“ mit Hauptsitz in Berlin kocht deutschlandweit in über 30 Produktionsküchen und versorgt fortan auch die Weferlinger Grundschüler mit einem warmen Mittagessen.
Der Anbieter „Vielfaltmenü“ mit Hauptsitz in Berlin kocht deutschlandweit in über 30 Produktionsküchen und versorgt fortan auch die Weferlinger Grundschüler mit einem warmen Mittagessen. Foto: Jennifer Mannebach

Weferlingen - In Weferlingen gibt es gute Neuigkeiten für Grundschüler. Nach einer langen Durststrecke können die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen endlich wieder gemeinsam ein warmes Mittagessen genießen.