Grundschule Weferlingen Schüler bekommen endlich wieder warmes Essen
Nach fast drei Jahren und viel Einsatz gibt es tatsächlich eine Lösung für die Essensversorgung der Grundschüler in Weferlingen. Die neue Mensa in der Planschule soll auch gleich noch einen weiteren Zweck erfüllen.
15.08.2025, 19:00
Weferlingen - In Weferlingen gibt es gute Neuigkeiten für Grundschüler. Nach einer langen Durststrecke können die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen endlich wieder gemeinsam ein warmes Mittagessen genießen.