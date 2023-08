Tollkühne Piloten in flotten Kisten in Derenburg unterwegs

Derenburg - Stimmungsvolle Neuauflage für eine kleine Tradition in Derenburg: Nach vier Jahren Pause sausten wieder Seifenkisten die Friedenstraße hinunter. Der Kinderfesttraditionsverein hatte die Organisation vom inzwischen aufgelösten Kulturverein übernommen. Und der Zuspruch war groß. Insgesamt wagten sich 24 Einzelstarter und Teams in ihren selbstgebauten Vehikeln auf die rasante Fahrt. Dabei ging es für die Erwachsenen von einer Rampe aus die Straße hinunter, die am Ende noch mit einer leichten Rechtskurve aufwartete. Alle Piloten wurden von begeisterten Zuschauern an der mit Heuballen gesicherten Strecke angefeuert. Für gute Stimmung sorgte zudem Moderator Pascal Simon.

Gewonnen hat bei den Kindern Johannes Moshake vor Moritz Kühne und Mats Böhm. Bei den Jugendlichen holte sich Leonhard Moshake den Sieg. Er hatte allerdings keinen weiteren Konkurrenten. Bei den Erwachsenen war Marco Manthey nicht zu schlagen. Er siegte vor Alexander Böhm und Leonie Klamroth. Bei den Teams sicherten sich Lina und Kevin Weber den Siegerpokal vor dem Duo Marco und Calle Manthey sowie dem Gespann Arne Tokarski und Wolfgang Ruddies. Besonderen Applaus bekam zudem Alexander Gera, der für die originellste Seifenkiste ausgezeichnet wurde.

Alexander Gera sorgte mit seinem zur Seifenkiste umgebauten Einkaufswagen für Aufsehen. Foto: Jens Müller

Der Kinderfesttraditionsverein bedankte sich bei allen Helfern und Mitwirkenden, der Freiwilligen Feuerwehr Derenburg, Abels Festservice und den Anwohnern der Frieden- und Eckernstraße für die tolle Unterstützung. Karolin Eitz lädt im Namen des Kinderfesttraditionsvereins schon jetzt zur Neuauflage im kommenden Jahr ein.