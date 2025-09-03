Die Kirche in Hüttenrode. Der Förderverein und die Kirchengemeinde sind ihrem Ziel, dem Gotteshaus wieder ein Dach zu geben und das Denkmal als Ort der Begegnung nachhaltig zu nutzen, ein großen Schritt voran gekommen. Um den benötigten Eigenanteil aufzubringen, sammelt der Verein nach wie vor Spendengeld.

Foto: Jens Müller