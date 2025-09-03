weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ein begehrter Preis, frisches Fördergeld und ein großer PR-Erfolg zum Harzfest 2025. Für den Förderverein Kirche in Hüttenrode aber kein Grund, sich zurückzulehnen.

Von Jens Müller 03.09.2025, 11:00
Die Kirche in Hüttenrode. Der Förderverein und die Kirchengemeinde sind ihrem Ziel, dem Gotteshaus wieder ein Dach zu geben und das Denkmal als Ort der Begegnung nachhaltig zu nutzen, ein großen Schritt voran gekommen. Um den benötigten Eigenanteil aufzubringen, sammelt der Verein nach wie vor Spendengeld.
Die Kirche in Hüttenrode. Der Förderverein und die Kirchengemeinde sind ihrem Ziel, dem Gotteshaus wieder ein Dach zu geben und das Denkmal als Ort der Begegnung nachhaltig zu nutzen, ein großen Schritt voran gekommen. Um den benötigten Eigenanteil aufzubringen, sammelt der Verein nach wie vor Spendengeld. Foto: Jens Müller

Hüttenrode. - Es war für Hüttenrodes Kirchenretter die perfekte Werbung: Zum Harzfest 2025 konnten sie Tausende Besucher für ihr Projekt begeistern, Spenden sammeln und sogar einen Preis einheimsen. Allerdings klafft noch eine große Finanzierungslücke, um den Traum zu realisieren: das Dach für ihre Cabrio-Kirche.