Kirche in Hüttenrode Trotz Preisgeld und Förderung: Hüttenrodes Kirchenretter brauchen weiter Spenden
Ein begehrter Preis, frisches Fördergeld und ein großer PR-Erfolg zum Harzfest 2025. Für den Förderverein Kirche in Hüttenrode aber kein Grund, sich zurückzulehnen.
03.09.2025, 11:00
Hüttenrode. - Es war für Hüttenrodes Kirchenretter die perfekte Werbung: Zum Harzfest 2025 konnten sie Tausende Besucher für ihr Projekt begeistern, Spenden sammeln und sogar einen Preis einheimsen. Allerdings klafft noch eine große Finanzierungslücke, um den Traum zu realisieren: das Dach für ihre Cabrio-Kirche.