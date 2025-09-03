Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes Investitionsoffensive: Wie viel Geld Magdeburg bekommen könnte
Das Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes weckt auch in Magdeburg Erwartungen. Wie viel Geld die Landeshauptstadt davon abbekommen könnte.
Aktualisiert: 03.09.2025, 12:28
Magdeburg. - Magdeburg wartet seit Wochen darauf, dass das Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes an die Bundesländer und somit auch an die Kommunen fließt. Nun scheint auch klar zu sein, wie viel die Landeshauptstadt vom 500-Milliarden-Euro-Kuchen abbekommt.