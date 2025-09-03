Eine asphaltierte Skiroller-Strecke mitten im Harzer Wald? Das geplante Millionenprojekt in Schierke sorgt für Diskussionen – noch vor der Entscheidung im Stadtrat. Jetzt äußert sich die Wernigerode Tourismus GmbH überraschend deutlich.

Skiroller-Strecke für Schierke als Tourismus-Booster? Das sagt Wernigerodes Tourismuschef

Wernigerode. - Die Stadt Wernigerode plant in Schierke den Bau einer asphaltierten Skiroller-Strecke im Wald um Schierke. Dieser ganzjährig nutzbare Nordic-Aktiv-Parcours soll dem Brockenort zu einem neuen touristischen Aufschwung verhelfen - so die Hoffnung. Noch vor der Entscheidung im Stadtrat meldet sich nun die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) dazu.