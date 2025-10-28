Sanierung der Bundesstraße im Harz Verkehrs-Chaos rund um die B81 in Blankenburg erhitzt Gemüter auf Facebook: „Lachnummer“
Die teils chaotischen Zustände auf der Umfahrung des aktuellen Bauabschnitts der B81 in Blankenburg führen zu heftigen Debatten unter Autofahrern. Im sozialen Netzwerk Facebook kochen der Frust und die Emotionen hoch.
Aktualisiert: 28.10.2025, 09:49
Blankenburg. - Schlechte Kommunikation, verwirrende Beschilderungen und frustrierte Kraftfahrer: Die Sanierung der Bundesstraße 81 in der Ortsdurchfahrt in Blankenburg verlangt starke Nerven. Viele Leser haben sich dazu über den Facebook-Auftritt der Harzer Volksstimme zu Wort gemeldet.