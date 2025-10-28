Dort gehts nicht weiter: Die Beschilderung Am Mönchenfelde in Richtung Lerchenbreite. Obwohl dort schon immer eine Einbahnstraße ist, versuchen Autofahrer sich dort hindurchzumogeln und die deutlich längere Umleitung in Blankenburg über die Michaelsteiner Straße zu vermeiden. Die Polizei kontrolliert dort jedoch regelmäßig.

Foto: Jens Müller