Vorwurf Kindesmisshandlung Kita-Skandal in Wernigerode: Erzieherin muss sich vor Gericht verantworten
Eine Kita-Erzieherin aus Wernigerode steht unter schwerwiegendem Verdacht: Sie soll mehrere Kleinkinder misshandelt haben. Nach mehreren Verzögerungen stehen nun die Prozesstermine vor dem Jugendschöffengericht fest.
28.10.2025, 18:45
Wernigerode. - Sie soll während ihrer Arbeit in einer Wernigeröder Kindertagesstätte mehrere Kleinkinder körperlich und psychisch misshandelt haben. Diesen Vorwürfen muss sich eine Krippenerzieherin, selbst mehrfache Mutter, nun vor Gericht stellen.