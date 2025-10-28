Eine Kita-Erzieherin aus Wernigerode steht unter schwerwiegendem Verdacht: Sie soll mehrere Kleinkinder misshandelt haben. Nach mehreren Verzögerungen stehen nun die Prozesstermine vor dem Jugendschöffengericht fest.

Wernigerode. - Sie soll während ihrer Arbeit in einer Wernigeröder Kindertagesstätte mehrere Kleinkinder körperlich und psychisch misshandelt haben. Diesen Vorwürfen muss sich eine Krippenerzieherin, selbst mehrfache Mutter, nun vor Gericht stellen.