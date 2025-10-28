Spätestens mit der Inbetriebnahme der Packstation in Biederitz dürfte das Thema Post-Versorgung nun vom Tisch sein. Für Gerwisch geht das Bangen weiter.

Biederitz. - Über das gesamte Jahr 2025 prägte die Post-Misere in der Gemeinde Biederitz die Schlagzeilen. Nun, Ende Oktober, dürfte das Thema zumindest für die gleichnamige Ortschaft endgültig vom Tisch sein. Gerwisch hingegen bangt weiter und hofft, dass zumindest der neuste Termin für eine hochmoderne Poststation gehalten werden kann.

Den Stein der Misere brachte vor Monaten die Schließung der Drogerie von Poolpapst Matthias Pütsch ins Rollen. Das Aus für den Lotto-Laden in Gerwisch tat sein Übriges. Für den Buchhandel in Biederitz, der die Versorgung zwischenzeitlich für einen Monat sicherstellte, endete das kurze Intermezzo sogar im Krankenhaus.

Neue Packstation für Biederitz

Doch spätestens seit der Eröffnung des Post-Kaffees von Miriam Hoppe nahmen die Beschwerden bezüglich der Post-Versorgung in Biederitz merklich ab. Mit der neuen Packstation am Aldi in Biederitz, die nun seit Kurzem in Betrieb ist, ist die Versorgung dort nachhaltig gesichert.

Verfehlen können sie die Kunden der Deutschen Post zumindest nicht. Direkt vor dem Eingang zur Linken ist die gelbe Wand mit unzähligen Fächern zu finden. Im Unterschied zur geplanten Poststation in Gerwisch ist die jedoch nur mit Hilfe eines Smartphones bedienbar. Einen Bildschirm sucht man dort vergebens.

Die Packstation ist ein Automat zum Versand und Empfang von Paketen und Päckchen mit einer Vielzahl von Paketfächern unterschiedlicher Größen. Damit haben Kunden – nach vorheriger Registrierung unter www.packstation.de - neben der Paketzustellung an ihrer Hausadresse alternativ auch die Möglichkeit, Sendungen direkt über die Packstation zu empfangen, um sie dort rund um die Uhr abzuholen.