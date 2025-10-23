Zweites Harzer Villen-Buch Villenstadt Blankenburg: Auf der Suche nach dem alten Gold
Geschichtsinteressierte sowie Freunde spannender und einfach schöner Bücher können sich freuen: Noch vor Weihnachten wird das zweite Blankenburger Villen-Buch erscheinen. Das kündigen Autor Andreas Pawel und Verleger Frank Bussert an.
23.10.2025, 10:00
Blankenburg. - Schon nach Herausgabe des Buches „Villenstadt Blankenburg - Glanz und Geschichte“ im Jahr 2021 war dem erfolgreichen Duo Andreas Pawel und Frank Bussert klar: Es gibt noch viele weitere spannende Geschichten rund um die imposantesten Prachtbauten der Harzstadt. Sie werden nun in einem zweiten Band erzählt.