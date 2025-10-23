Geschichtsinteressierte sowie Freunde spannender und einfach schöner Bücher können sich freuen: Noch vor Weihnachten wird das zweite Blankenburger Villen-Buch erscheinen. Das kündigen Autor Andreas Pawel und Verleger Frank Bussert an.

Villenstadt Blankenburg: Auf der Suche nach dem alten Gold

Blick in einen herrschaftlichen Salon einer Blankenburger Villa in der Westerhäuser Straße. Diese und viele weitere Einblicke in die Geschichte und Geschichten Blankenburger Villen und Herrenhäuser bietet das zweite „Villen-Buch“, das im November in den Handel kommen soll.

Blankenburg. - Schon nach Herausgabe des Buches „Villenstadt Blankenburg - Glanz und Geschichte“ im Jahr 2021 war dem erfolgreichen Duo Andreas Pawel und Frank Bussert klar: Es gibt noch viele weitere spannende Geschichten rund um die imposantesten Prachtbauten der Harzstadt. Sie werden nun in einem zweiten Band erzählt.