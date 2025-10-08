Ferien-Abenteuer in Blankenburg Von „Woodwalkers“ bis zur „Schule der magischen Tiere“: Film-Drehorte per App im Harz erleben
Wer sich auf die Spuren bekannter Filmfiguren machen möchte, kann dies in Blankenburg: Rund um den Original-Drehort des Films „Woodwalkers“ an der Burg und Festung Regenstein sowie den Sandsteinhöhlen im Harz gibt es neue und App-Abenteuer für die ganze Familie zu erleben.
Aktualisiert: 08.10.2025, 13:34
Blankenburg. - Der Harz ist seit Jahrzehnten beliebter Drehort für Film- und Fernsehen. Abenteuerlustige können per Handy-App diese Orte entdecken. Der neueste Hotspot des sogenannten Set-Cachings sind die Sandhöhlen in Blankenburg. Was sie auf den Spuren der „Woodwalkers“ im Harz dort erleben können.