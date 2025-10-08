weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Ferien-Abenteuer in Blankenburg: Von „Woodwalkers" bis zur „Schule der magischen Tiere": Film-Drehorte per App im Harz erleben

Wer sich auf die Spuren bekannter Filmfiguren machen möchte, kann dies in Blankenburg: Rund um den Original-Drehort des Films „Woodwalkers“ an der Burg und Festung Regenstein sowie den Sandsteinhöhlen im Harz gibt es neue und App-Abenteuer für die ganze Familie zu erleben.

Von Jens Müller Aktualisiert: 08.10.2025, 13:34
Schauspielerin Lilli Falk stand für die neueste Mission in der -Abenteuer-App zum Film „Woodwalkers“ noch einmal in Blankenburg (Harz) vor der Kamera. Der Originalfilm war bereits 2023 unter anderem in den Sandhöhlen in Blankenburg gedreht worden.
Schauspielerin Lilli Falk stand für die neueste Mission in der -Abenteuer-App zum Film „Woodwalkers“ noch einmal in Blankenburg (Harz) vor der Kamera. Der Originalfilm war bereits 2023 unter anderem in den Sandhöhlen in Blankenburg gedreht worden. Foto: Set-Jetting

Blankenburg. - Der Harz ist seit Jahrzehnten beliebter Drehort für Film- und Fernsehen. Abenteuerlustige können per Handy-App diese Orte entdecken. Der neueste Hotspot des sogenannten Set-Cachings sind die Sandhöhlen in Blankenburg. Was sie auf den Spuren der „Woodwalkers“ im Harz dort erleben können.