Das Schönebecker Museum hat große Pläne für den Bereich vor den Gebäuden. Dazu könnte auch ein Kunstwerk des Schönebecker Künstlers Christof Grügers gehören. Die Pläne dafür sind da.

Der Außenbereich des Imuset soll neu gestaltet werden.

Schönebeck. - Wie geht es weiter mit den Fenstern der Franz-Vollbring-Halle von Christof Grüger? Eine Frage, die sich Kunstliebhaber stellen, auch weil die Fenster nicht nur als Denkmal ausgewiesen sind.