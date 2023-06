Bunte Luftballons steigen vor der Grundschule in Derenburg in die Luft. Die Kinder, die ab kommenden Schuljahr dort die vierte Klasse beenden, sollen aber nicht mehr in Wernigerode zur Schule gehen.

Derenburg/Blankenburg - Wieder Knatsch um Schuleinzugsgebiete im Harzkreis. Diesmal betrifft es die Sekundarschüler aus Derenburg, die bislang zumeist in der Burgbreitenschule in Wernigerode unterrichtet werden. Doch die Ganztagsschule dort platzt inzwischen aus allen Nähten.

Ein Vorschlag, die Derenburger deshalb ab dem Schuljahr 2024/25 in die Walter-Gemm-Schule nach Halberstadt zu schicken, ist sowohl im Holtemmestädtchen als auch in Blankenburg auf wenig Verständnis gestoßen. Deshalb hat die Stadtratsfraktion Pro Blankenburg/Feuerwehr Derenburg die Initiative ergriffen. In einem Antrag an den Stadtrat soll sich Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) dafür stark machen, dass die Kinder künftig in Blankenburg zur Schule gehen. „Die Elternschaft und der Ortschaftsrat wünschen eine Beschulung im Einzugsgebiet von Blankenburg – konkret an der Europa- und Ganztagssekundarschule ,August Bebel’ in Blankenburg’“, heißt es in der Begründung. Laut Fraktionschefin Annekatrin Wagner sei dies durchaus möglich, Kapazitäten wären vorhanden.

Entscheidung zugunsten von Blankenburg gefallen?

Allerdings scheint hinter den Kulissen die Entscheidung längst gefallen zu sein. Gegen Halberstadt. Das legt zumindest die Antwort der Harzer Kreisverwaltung auf eine Volksstimme-Anfrage nah. Wie es heißt, haben die Schüler aus Derenburg aktuell ein Wunsch- und Wahlrecht. Das bedeutet, dass sie die Wahl haben, entweder die Sekundarschule „August Bebel“ in Blankenburg oder die Sekundarschule „Burgbreite“ in Wernigerode zu besuchen. „Der überwiegende Teil der Schüler entschied sich bisher für die Sekundarschule in Wernigerode. Wegen erheblicher Platzprobleme an den Sekundarschulen in Wernigerode müssen Maßnahmen ergriffen werden. Geplant ist deshalb eine Änderung der Schulbezirke zum Schuljahr 2024/25“, heißt es in der Antwort aus der Schulverwaltung. Und: „Nach Rücksprache mit der Stadt Blankenburg wurde sich darauf geeinigt, dass ab dem Schuljahr 2024/25 die Grundschule Derenburg der Sekundarschule „A. Bebel“ in Blankenburg zugeordnet wird.“

HVB sehen Kapazitäten bei der Schülerbeförderung

Auch die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB), die im Auftrag des Landkreises die Schülerbeförderung übernehmen, sehen keine Hürden. Schon jetzt, so HVB-Geschäftsführer Christian Fischer, würden Gymnasiasten aus Derenburg mit dem Bus nach Blankenburg fahren. „Da haben wir noch Kapazitäten.“ Stand jetzt, so Fischer, sei eine Schülerbeförderung abgesichert. „Wir machen möglich, was machbar ist.“

Nichtsdestotrotz wird sich der Stadtrat des Themas am Dienstag, 20. Juni, in einer Sondersitzung annehmen. Eingeladen sind dazu auch alle Ortschaftsräte. Neben dieser Initiative zur Neuordnung der Schuleinzugsgebiete steht außerdem ein Grundsatzbeschluss zur Übertragung der Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke auf der Tagesordnung. Beginn ist um 18.30 Uhr im Festsaal des Rathauses. Einwohnerfragen sind ebenfalls möglich.