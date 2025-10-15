Kuriose Heimatgeschichte Wie aus einem herzoglichen Lustschloss im Harz ein schlichtes Wohnhaus wurde
Mitten in Wienrode im Harz steht ein eher unscheinbares Wohnhaus. Dass dessen kuriose Geschichte und bauliche Besonderheiten nicht vergessen werden, dafür hat der Fremdenverkehrsverein des Blankenburger Ortsteils gesorgt.
15.10.2025, 10:00
Wienrode. - Auch in kleinen Harzorten gibt es immer wieder Überraschendes zu entdecken. In Wienrode ist nun ein eher unscheinbares Haus in den Blick der Öffentlichkeit gerückt worden: Denn es hat eine kuriose Baugeschichte.