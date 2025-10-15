Mitten in Wienrode im Harz steht ein eher unscheinbares Wohnhaus. Dass dessen kuriose Geschichte und bauliche Besonderheiten nicht vergessen werden, dafür hat der Fremdenverkehrsverein des Blankenburger Ortsteils gesorgt.

Wie aus einem herzoglichen Lustschloss im Harz ein schlichtes Wohnhaus wurde

Am Wohnhaus Harzstraße 4 in Wienrode haben Ortsbürgermeister Mario Wenske, Gerda Paul und Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt (von links) eine Plakette des Fremdenverkehrsvereins eingeweiht, die die besondere Geschichte des Hauses dokumentiert.

Wienrode. - Auch in kleinen Harzorten gibt es immer wieder Überraschendes zu entdecken. In Wienrode ist nun ein eher unscheinbares Haus in den Blick der Öffentlichkeit gerückt worden: Denn es hat eine kuriose Baugeschichte.