An der Hans-Grundig-Straße in Magdeburg werden Heizungsleitungen erneuert. 40 Haushalte leben derzeit auf einer Baustelle. Mietminderungen lassen jedoch auf sich warten. Anwohner geben Einblick in ihr Leben ohne Küche und mit Duschcontainern auf der Straße.

Wohnen auf der Baustelle, Duschen im Container: Magdeburger Mieter ohne Küche und Bad

An der Hans-Grundig-Straße 11 in Magdeburg-Kannenstieg finden derzeit Sanierungsarbeiten statt. Die Mieter Anja Buchwald mit Sohn Ben Luca, Ingo Künzel und Mario Sierau (von links) fühlen sich jedoch im Stich gelassen mit ihrem Leben auf der Baustelle. Roland Giebel (rechts) passt während der Bauarbeiten auf die Wohnung seines Bruders auf.

Magdeburg. - Statt seiner Küche hat Mario Sierau derzeit nur eine Fritteuse im Schlafzimmer, seine Nachbarin Anja Buchwald muss abends mit ihrem vierjährigen Sohn Ben Luca im Dunkeln zum Toiletten-Container gehen und Ingo Künzel sieht in seinem Wohnzimmer mehr Folien als gemütliche Polster oder Möbel. In der Hans-Grundig-Straße 11 herrscht Ärger bei den Bewohnern. Dort werden aktuell Sanitäranlagen saniert und die Heizungsleitungen erneuert.