Krankenhäuser, Altenheime, Wasser- und Stromversorgung gehören nicht in private Hände - das ist so ziemlich die einhellige Meinung der Zerbster.

Zerbst - Die Nachricht, dass der Helios-Konzern den stationären Betrieb im Zerbster Krankenhaus zum 19. Dezember einstellen will, hat Empörung ausgelöst. In unzähligen Kommentaren bei Facebook und in Leserbriefen reagieren die Menschen mit Wut und Unverständnis wie beispielsweise Annegret Schulze. „Die ganze Stadt Zerbst ist in Aufruhr wegen der Schließung unseres Krankenhauses. Es ist unglaublich, wie die Bürger hingehalten wurden und schon zur Demo die Schließung in Sack und Tüten war“, schreibt sie in ihrer E-Mail an die Volksstimme.