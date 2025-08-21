Tschernobylhilfe Harz Wie der Ukraine-Krieg Kinderferien im Harz fast zum Erliegen bringt
Trotz des Ukraine-Kriegs schaffen es engagierte Harzer, strahlengeschädigte Kinder aus Weißrussland für Ferien in den Harz zu holen. Doch das wird immer schwieriger.
21.08.2025, 10:00
Blankenburg. - Der Verein Tschernobylhilfe Harz setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, strahlengeschädigten Kindern Ferien im Harz zu ermöglichen. Welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind, darüber sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Vereinschef René Foltis.