weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Tschernobylhilfe Harz: Wie der Ukraine-Krieg Kinderferien im Harz fast zum Erliegen bringt

Tschernobylhilfe Harz Wie der Ukraine-Krieg Kinderferien im Harz fast zum Erliegen bringt

Trotz des Ukraine-Kriegs schaffen es engagierte Harzer, strahlengeschädigte Kinder aus Weißrussland für Ferien in den Harz zu holen. Doch das wird immer schwieriger.

Von Jens Müller 21.08.2025, 10:00
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten auch 2025 einige Kinder aus den langzeitverstrahlten Gebieten Weißrusslands unbeschwerte Ferientage im Harz verbringen.
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten auch 2025 einige Kinder aus den langzeitverstrahlten Gebieten Weißrusslands unbeschwerte Ferientage im Harz verbringen. Foto: Tschernobylhilfe Harz

Blankenburg. - Der Verein Tschernobylhilfe Harz setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, strahlengeschädigten Kindern Ferien im Harz zu ermöglichen. Welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind, darüber sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Vereinschef René Foltis.