Trotz des Ukraine-Kriegs schaffen es engagierte Harzer, strahlengeschädigte Kinder aus Weißrussland für Ferien in den Harz zu holen. Doch das wird immer schwieriger.

Wie der Ukraine-Krieg Kinderferien im Harz fast zum Erliegen bringt

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten auch 2025 einige Kinder aus den langzeitverstrahlten Gebieten Weißrusslands unbeschwerte Ferientage im Harz verbringen.

Blankenburg. - Der Verein Tschernobylhilfe Harz setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, strahlengeschädigten Kindern Ferien im Harz zu ermöglichen. Welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind, darüber sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Vereinschef René Foltis.