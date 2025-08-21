Vereinsleben in Osterwieck Immer weniger Bereitschaft für das Ehrenamt
Malte Theuerkauf beobachtet als Vorstandsvorsitzender des SV Eintracht 1911 Osterwieck eine besorgniserregende Entwicklung im Vereinsleben der Harzstadt.
21.08.2025, 14:00
Osterwieck. - Malte Theuerkauf ist seit etwa sieben Jahren Vorstandsvorsitzender des SV Eintracht 1911 Osterwieck (Harzkreis). Seine Liebe zum Sport und der Wunsch, sich in der Einheitsgemeinde Osterwieck zu engagieren, motivieren ihn immer wieder aufs Neue. Im Gespräch mit Redakteurin Vera Heinrich verrät der in Dedeleben (Huy) aufgewachsene Unternehmer, welche Entwicklung ihm Sorge bereitet.