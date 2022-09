Wie ein Multitalent aus Blankenburg seine drei Leidenschaften vereint

Unter der Kastanie am Waldhof in Blankenburg traf sich Jürgen Engelmann mit seinen Freunden Holger Kleinbauer, Sabine Wilken, Martin Unglaub, Gesine Biber-Herwig und Dieter Sommer (von rechts) zu den Proben. Am 19. Oktober laden sie zu einer Lesung mit Musik und Fotos in die Lutherkirche ein.

Foto: Jens Müller