Neuer Bürgermeister in Blankenburger Ortsteil Wie Ortschef Robin Orzechowski sein Harzdorf Heimburg touristisch attraktiver machen möchte

Heimburgs neuer Bürgermeister Robin Orzechowski (34) will mit seinem Ortschaftsrat neuen Schwung in die Dorfgemeinschaft bringen. Was er sich alles vorgenommen hat.