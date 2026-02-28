In die Freude über den bevorstehenden Start zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Timmenrode mischt sich harsche Kritik gegenüber der Blankenburger Stadtverwaltung.

Zu einem Großeinsatz mussten die Timmenröder Kameraden am 8. April 2025 ausrücken. Im Ort brannte ein Einfamilienhaus. Dabei kam auch die Drehleiter aus Blankenburg zum Einsatz.

Timmenrode. - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Timmenrode fiebern einem ganz besonderen Projekt entgegen: dem Neubau ihres Feuerwehrdepots. Das soll nun endlich Wirklichkeit werden. Allerdings fühlen sich die Kameraden schlecht bis gar nicht informiert.