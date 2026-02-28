Freiwillige Feuerwehr Timmenrode Zoff ums neue Gerätehaus: Timmenröder beklagen mangelnde Kommunikation
In die Freude über den bevorstehenden Start zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Timmenrode mischt sich harsche Kritik gegenüber der Blankenburger Stadtverwaltung.
28.02.2026, 10:00
Timmenrode. - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Timmenrode fiebern einem ganz besonderen Projekt entgegen: dem Neubau ihres Feuerwehrdepots. Das soll nun endlich Wirklichkeit werden. Allerdings fühlen sich die Kameraden schlecht bis gar nicht informiert.