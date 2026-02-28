weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Freiwillige Feuerwehr Timmenrode Zoff ums neue Gerätehaus: Timmenröder beklagen mangelnde Kommunikation

In die Freude über den bevorstehenden Start zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Timmenrode mischt sich harsche Kritik gegenüber der Blankenburger Stadtverwaltung.

Von Jens Müller 28.02.2026, 10:00
Zu einem Großeinsatz mussten die Timmenröder Kameraden am 8. April 2025 ausrücken. Im Ort brannte ein Einfamilienhaus. Dabei kam auch die Drehleiter aus Blankenburg zum Einsatz. Archivfoto: Torsten Krause

Timmenrode. - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Timmenrode fiebern einem ganz besonderen Projekt entgegen: dem Neubau ihres Feuerwehrdepots. Das soll nun endlich Wirklichkeit werden. Allerdings fühlen sich die Kameraden schlecht bis gar nicht informiert.