An der Teufelsmauer in Blankenburg

Mitarbeiter der AFG Harz fällen an der L92 zwischen Blankenburg und Timmenrode rund 90 Eichen, um die Verkehrssicherheit dort zu gewährleisten.

Blankenburg. - An den beliebten Wanderwegen am Südhang der Teufelsmauer in Blankenburg sind die Warnschilder unübersehbar: „Unfallgefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume“. Nun wurden entlang der L92 Dutzende Bäume gefällt.