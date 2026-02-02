Wegen zu hoher Eislast wird im Harz vorsorglich eine 110-kV-Leitung bei Hüttenrode abgeschaltet. Außerdem muss eine wichtige Landesstraße gesperrt werden.

Zu viel Eis: Stromtrasse und Landesstraße im Harz gesperrt

Die 110-KV-Leitungen zwischen Hüttenrode und Almsfeld. Wegen Eislast drohen dort die Halteseile zu reißen.

Hüttenrode. - Der Winter im Harz schlägt zu: Der Energieversorger Avacon hat vorsorglich eine 110‑kV‑Leitung abgeschaltet. Dazu muss auch eine vielbefahrene Landesstraße gesperrt werden. Was auf die Stromkunden und die Autofahrer jetzt zukommt.