  4. 110-KV-Leitung droht zu brechen: Zu viel Eis: Stromtrasse und Landesstraße im Harz gesperrt

Wegen zu hoher Eislast wird im Harz vorsorglich eine 110-kV-Leitung bei Hüttenrode abgeschaltet. Außerdem muss eine wichtige Landesstraße gesperrt werden.

Von Jens Müller 02.02.2026, 15:39
Die 110-KV-Leitungen zwischen Hüttenrode und Almsfeld. Wegen Eislast drohen dort die Halteseile zu reißen.
Hüttenrode. - Der Winter im Harz schlägt zu: Der Energieversorger Avacon hat vorsorglich eine 110‑kV‑Leitung abgeschaltet. Dazu muss auch eine vielbefahrene Landesstraße gesperrt werden. Was auf die Stromkunden und die Autofahrer jetzt zukommt.