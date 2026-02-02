weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Dahlenwarsleben: Reisebericht begeistert Publikum: Empanadas und Chili con Carne: Ecuador-Vortrag lockt über 50 Besucher an

Über 50 Gäste lassen sich in Dahlenwarsleben für das südamerikanische Land begeistern - mit Multivisionsshow und landestypischem Buffet aus eigener Zubereitung. Warum sich eine Reise lohnt.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 02.02.2026, 16:37
Im landestypischen Pulli und mit Panamahut berichtete Weltenbummlerin Anja Hauerken über ihre Reise durch Ecuador.
Im landestypischen Pulli und mit Panamahut berichtete Weltenbummlerin Anja Hauerken über ihre Reise durch Ecuador. Foto: Dominik Richter

Dahlenwarsleben - Der erste Infoabend des Dahlenwarsleber Heimat- und Kulturvereins über einen Reisebericht war ein voller Erfolg. Mehr als 50 Gäste haben den Vortrag „Time to Ecuador“ der Weltenbummlerin Anja Hauerken in der Aula der Grundschule „Astrid Lindgren“ verfolgt.