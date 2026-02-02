Über 50 Gäste lassen sich in Dahlenwarsleben für das südamerikanische Land begeistern - mit Multivisionsshow und landestypischem Buffet aus eigener Zubereitung. Warum sich eine Reise lohnt.

Empanadas und Chili con Carne: Ecuador-Vortrag lockt über 50 Besucher an

Im landestypischen Pulli und mit Panamahut berichtete Weltenbummlerin Anja Hauerken über ihre Reise durch Ecuador.

Dahlenwarsleben - Der erste Infoabend des Dahlenwarsleber Heimat- und Kulturvereins über einen Reisebericht war ein voller Erfolg. Mehr als 50 Gäste haben den Vortrag „Time to Ecuador“ der Weltenbummlerin Anja Hauerken in der Aula der Grundschule „Astrid Lindgren“ verfolgt.